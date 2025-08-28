search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估下修至0.23元，預估目標價為21.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Healthpeak Properties Inc(DOC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.24元下修至0.23元，其中最高估值0.31元，最低估值0.2元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.31(0.31)0.360.36
最低值0.2(0.2)0.260.26
平均值0.24(0.24)0.310.31
中位數0.23(0.24)0.330.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.54億30.19億31.48億33.00億
最低值16.43億17.06億17.61億29.42億
平均值26.78億27.78億27.99億31.21億
中位數27.46億28.34億29.22億31.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.770.930.920.560.36
營業收入16.45億18.96億20.61億21.81億27.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Healthpeak Properties Inc(DOC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

