鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託(DOC-US)EPS預估上修至0.26元，預估目標價為21.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Physicians房地產信託(DOC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.25元上修至0.26元，其中最高估值0.31元，最低估值0.24元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.31(0.31)
|0.37
|0.4
|最低值
|0.24(0.19)
|0.28
|0.26
|平均值
|0.26(0.25)
|0.34
|0.33
|中位數
|0.26(0.25)
|0.35
|0.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.54億
|30.19億
|31.48億
|33.00億
|最低值
|26.90億
|27.34億
|27.94億
|33.00億
|平均值
|27.70億
|28.75億
|30.08億
|33.00億
|中位數
|27.69億
|28.59億
|29.84億
|33.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.77
|0.93
|0.92
|0.56
|0.36
|營業收入
|16.45億
|18.96億
|20.61億
|21.81億
|27.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Physicians房地產信託(DOC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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