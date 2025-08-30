鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估上修至0.23元，預估目標價為20.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Healthpeak Properties Inc(DOC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.23元上修至0.23元，其中最高估值0.31元，最低估值0.2元，預估目標價為20.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.31(0.31)
|0.36
|0.36
|最低值
|0.2(0.2)
|0.26
|0.26
|平均值
|0.24(0.24)
|0.3
|0.31
|中位數
|0.23(0.23)
|0.3
|0.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.54億
|30.19億
|31.48億
|33.00億
|最低值
|16.43億
|17.06億
|17.61億
|29.42億
|平均值
|26.79億
|27.72億
|27.95億
|31.21億
|中位數
|27.45億
|28.30億
|29.16億
|31.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.77
|0.93
|0.92
|0.56
|0.36
|營業收入
|16.45億
|18.96億
|20.61億
|21.81億
|27.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Healthpeak Properties Inc(DOC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
