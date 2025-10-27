台鐵平溪線搶修作業 交長指示：明年過年前為修復通車目標

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-27 19:52

受近期連日豪雨影響，台鐵平溪線多處路段出現災損，包括 K9+820-920 路段路基流失，以及三貂嶺至大華間 (K2+100) 擋土牆位移等，共 7 處致災點。交通部長陳世凱今 (27) 日視察時表示，搶修工作除要確保路廊安全外，同仁的作業安全同樣重要，務必在安全前提下全力推進修復進度，以明 (2026) 年過年前能搶通為明確目標，全力恢復通車。

台鐵平溪線搶修作業，交長指示明年過年前為修復通車目標。(圖:交通部提供)

台鐵公司今日說明，由於搶修需仰賴鐵路運輸，必須先完成三貂嶺至大華間路段修復，才能銜接後續 K9+820-920 主搶修工程。

陳世凱表示，近年極端氣候已成常態，且東北季風已陸續到來，他請台鐵在掌握搶修時程的同時，務必加強路基與邊坡穩固性，針對平溪線全線上下邊坡，也應持續強化巡檢頻率，並檢討現行停駛標準，確保行車安全無虞。

陳世凱進一步指出，平溪線不僅是地方通勤交通的重要路線，更是觀光旅運的核心幹線，期勉台鐵以明年過年前能搶通為明確目標，全力恢復通車，便利民眾返鄉及觀光出行，也指搶修期間，台鐵應配合地方需求規劃公路接駁服務，並依民眾作息與觀光客需求滾動檢討班次調整，與新北平溪區公所密切協調，確保聯外交通不中斷。