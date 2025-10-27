外資交易占比衝破5成！期交所「個股期夜盤」表現驚豔WFE年會 獲邀分享

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-27 18:43

第 64 屆世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）年會 10 月 21 日至 23 日假土耳其伊斯坦堡盛大舉行，全球逾百家交易所及結算機構菁英齊聚一堂。台灣期貨交易所（期交所）由董事長吳自心率領堅強團隊出席，並獲邀以「個股期貨夜盤交易鏈結全球市場」為題，於年會向所有會員精彩分享台灣期貨市場穩健創新推動市場發展的卓越成果，廣獲國際熱烈關注。

外資交易占比衝破5成！台灣期交所「個股期夜盤」半導體業表現驚豔WFE年會。（圖:期交所提供）

吳自心表示，期交所鎖定 2024 年 1 月上線的「個股期貨納入夜盤交易」為主軸，犀利展現以半導體產業為核心的期貨市場生態系布局。此生態系涵蓋台積電 (TSM-US) (2330-TW)、聯電 (2303-TW) (UMC-US) 等個股期貨，台灣半導體 30 與電子期貨、美國費城半導體與那斯達克 100 期貨等指數期貨，巧妙地形成橫跨主要時區、連結亞洲與美國市場的綿密全天候商品網絡，提供全球投資人即時避險與價格發現工具，充分體現台灣市場高度國際化與制度創新的強大能量。

自個股期貨納入夜盤以來，市場反應空前熱烈，外資交易占比已逾五成，有力地顯示台灣期貨市場具備高度國際化與流動性，為台灣打造亞洲資產管理中心注入實質助力。期交所同時積極完善交易與風險管理機制，推動教育訓練與多元風險警示，展現兼顧創新與市場穩定的平衡發展模式。

WFE 為促進會員間交流，今年特別邀請各會員分享交易所市場基礎設施創新案例。期交所以「個股期貨夜盤交易鏈結全球市場」一案獲選，受邀於年會向所有會員分享經驗，一舉展示期交所在強化市場韌性與推動國際連結方面的創新實績。

除分享創新案例外，期交所團隊亦積極參與各場專題座談，與全球交易所領袖就全天候市場基礎設施、風險管理與交易人保護、人工智慧 (AI) 應用，以及期貨商品於資產管理之運用等議題進行深度交流，藉此汲取國際經驗並分享台灣市場發展成果。