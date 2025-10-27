中國1—9月工業企業利潤成長3.2%

1—9 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為 1.7021 兆元，較一年前下降 0.3%；股份制企業利潤總額 3.9923 兆元，成長 2.8%；外商及港澳台投資企業利潤總額 1.3509 兆元，增長 4.9%；私營企業利潤總額 1.5131 兆元，增加 5.1%。

國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，1—9 月份，各地區各部門認真落實更加積極有為宏觀政策，培育壯大新經濟增長點，高技術製造業、裝備製造業等「新質生產力」較快增長，疊加低基數效應影響，規模以上工業企業利潤增速繼續回升。

于衛寧說，下階段在外部環境複雜演變、經濟發展仍面臨壓力的背景下，要認真貫徹黨中央、國務院決策部署，持續用力擴大內需、做強國內大循環，促進國內國際雙循環，進一步激發市場活力、提振發展預期，推動工業經濟平穩健康發展。