【Joe’s華爾街脈動】聯準會鷹派暫停升息，科技巨頭財報分歧，市場兩極化

Joe Lu


聯準會政策不明朗，推升黃金、壓抑美股大盤，台股則飆上新高。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】聯準會鷹派暫停升息，科技巨頭財報分歧，市場兩極化 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 29 日 美東時間


摘要
  • 聯準會降息但暗示未來可能暫停後，美股漲跌互見、波動顯著，台股則飆升至歷史新高。
  • 大型科技股走勢急遽分歧，Alphabet 強勁財報提振那斯達克，但 Meta 與微軟令人失望的財測則拖累標普 500 與道瓊指數
  • 聯準會主席鮑爾發表謹慎評論後，市場重新評估 12 月降息的機率，十年期公債殖利率上揚。
  • 聯準會如預期降息 25 個基點，但明確表示不保證未來會進一步寬鬆。
  • 市場焦點現轉向川習會，預期將討論 AI 晶片與台積電議題，此將對科技供應鏈產生重大影響。

市場已轉為更具辨別力，此一轉變由聯準會的「鷹派暫停」所引發。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

