鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至-1.61元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.64元上修至-1.61元，其中最高估值0.18元，最低估值-2.48元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.18(0.06)3.5612.049.58
最低值-2.48(-2.48)-2.29-1.49.58
平均值-1.44(-1.52)0.593.689.58
中位數-1.61(-1.64)0.473.349.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值51.84億58.71億76.57億70.32億
最低值48.74億50.18億54.89億63.62億
平均值49.91億54.08億60.74億66.97億
中位數49.90億53.38億57.72億66.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.521.0622.8413.36-11.20
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億53.78億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

ALB

