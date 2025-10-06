search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-1.64元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.57元下修至-1.64元，其中最高估值0.06元，最低估值-2.89元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.06(0.06)3.5612.04
最低值-2.89(-2.89)-2.29-1.4
平均值-1.63(-1.59)0.373.35
中位數-1.64(-1.57)0.652.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值51.84億58.71億76.57億63.62億
最低值47.09億48.29億53.35億63.62億
平均值49.54億53.33億60.09億63.62億
中位數49.63億53.17億57.99億63.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.521.0622.8413.36-11.20
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億53.78億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

相關行情

台股首頁我要存股
雅保88.0627+0.52%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty