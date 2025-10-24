鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為14.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.61元，其中最高估值0.86元，最低估值-0.1元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.86(0.84)2.253.23.74
最低值-0.1(-0.1)0.791.753.22
平均值0.59(0.57)1.722.323.48
中位數0.61(0.55)1.812.33.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值549.32億586.14億625.71億655.34億
最低值541.25億560.88億590.02億633.77億
平均值546.22億578.55億608.04億644.56億
中位數545.87億580.29億608.63億644.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-18.36-3.090.191.211.24
營業收入173.37億298.82億489.71億527.88億542.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

