鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.42元上修至0.43元，其中最高估值0.7元，最低估值-0.1元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.7(0.7)
|2.14
|3.12
|3.74
|最低值
|-0.1(-0.1)
|0.79
|1.5
|3.22
|平均值
|0.42(0.41)
|1.7
|2.3
|3.48
|中位數
|0.43(0.42)
|1.78
|2.3
|3.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|548.46億
|583.81億
|625.71億
|655.34億
|最低值
|540.90億
|560.88億
|590.02億
|633.77億
|平均值
|545.01億
|578.03億
|607.75億
|644.56億
|中位數
|545.20億
|580.29億
|608.05億
|644.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|營業收入
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為14.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.45元，預估目標價為14.00元
- 美國航空公司警告：美國政府關門恐衝擊航空業、航班延誤風險升高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至0.51元，預估目標價為14.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇