鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.42元上修至0.43元，其中最高估值0.7元，最低估值-0.1元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.7(0.7)2.143.123.74
最低值-0.1(-0.1)0.791.53.22
平均值0.42(0.41)1.72.33.48
中位數0.43(0.42)1.782.33.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值548.46億583.81億625.71億655.34億
最低值540.90億560.88億590.02億633.77億
平均值545.01億578.03億607.75億644.56億
中位數545.20億580.29億608.05億644.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-18.36-3.090.191.211.24
營業收入173.37億298.82億489.71億527.88億542.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

