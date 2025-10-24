鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至14.75元，預估目標價為479.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.01元上修至14.75元，其中最高估值14.94元，最低估值13.82元，預估目標價為479.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.94(14.48)17.1719.121.1
最低值13.82(13.82)14.8516.3817.92
平均值14.55(14.05)16.2217.8619.79
中位數14.75(14.01)16.211820.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.30億28.64億32.49億36.72億
最低值24.37億25.29億26.39億31.24億
平均值24.96億27.58億30.07億33.55億
中位數25.03億28.04億30.69億33.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.844.817.288.8812.63
營業收入9.26億11.42億14.60億18.86億21.09億

詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

