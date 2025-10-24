鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至14.75元，預估目標價為479.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.01元上修至14.75元，其中最高估值14.94元，最低估值13.82元，預估目標價為479.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.94(14.48)
|17.17
|19.1
|21.1
|最低值
|13.82(13.82)
|14.85
|16.38
|17.92
|平均值
|14.55(14.05)
|16.22
|17.86
|19.79
|中位數
|14.75(14.01)
|16.21
|18
|20.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.30億
|28.64億
|32.49億
|36.72億
|最低值
|24.37億
|25.29億
|26.39億
|31.24億
|平均值
|24.96億
|27.58億
|30.07億
|33.55億
|中位數
|25.03億
|28.04億
|30.69億
|33.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.84
|4.81
|7.28
|8.88
|12.63
|營業收入
|9.26億
|11.42億
|14.60億
|18.86億
|21.09億
詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
