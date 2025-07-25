鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股MEDP-US的目標價調升至433元，幅度約4.34%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美捷控股(MEDP-US)提出目標價估值：中位數由415元上修至433元，調升幅度4.34%。其中最高估值510元，最低估值300元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予美捷控股評價：積極樂觀2位、保持中立9位、保守悲觀3位。
美捷控股今(25日)收盤價為455.68元。近5日股價上漲4.34%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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