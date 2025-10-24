鉅亨速報 - Factset 最新調查：T-Mobile US Inc(TMUS-US)EPS預估下修至9.97元，預估目標價為270.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對T-Mobile US Inc(TMUS-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.35元下修至9.97元，其中最高估值10.91元，最低估值9.69元，預估目標價為270.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.91(10.91)
|13.51
|17.51
|21.13
|最低值
|9.69(9.71)
|10.28
|12.79
|14.9
|平均值
|10.14(10.34)
|11.76
|14.74
|17.11
|中位數
|9.97(10.35)
|11.54
|14.62
|16.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|887.09億
|963.79億
|1,010.74億
|1,053.92億
|最低值
|861.79億
|906.65億
|931.36億
|957.63億
|平均值
|879.05億
|940.18億
|980.68億
|1,012.91億
|中位數
|880.39億
|945.89億
|988.13億
|1,017.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.65
|2.41
|2.06
|6.93
|9.66
|營業收入
|683.97億
|801.18億
|795.71億
|785.58億
|814.00億
詳細資訊請看美股內頁：
T-Mobile US Inc(TMUS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - T-Mobile US Inc(TMUS-US)大跌5.02%，報215.98美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：T-Mobile US Inc(TMUS-US)EPS預估下修至10.45元，預估目標價為272.50元
- SpaceX夥晶片商攻衛星直連手機 新衛星兩年內升空、明年下半手機測試
- SpaceX星艦再升級！馬斯克：明年推百噸級第三代 可望實現完全可回收
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇