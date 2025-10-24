search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：T-Mobile US Inc(TMUS-US)EPS預估下修至9.97元，預估目標價為270.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對T-Mobile US Inc(TMUS-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.35元下修至9.97元，其中最高估值10.91元，最低估值9.69元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.91(10.91)13.5117.5121.13
最低值9.69(9.71)10.2812.7914.9
平均值10.14(10.34)11.7614.7417.11
中位數9.97(10.35)11.5414.6216.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值887.09億963.79億1,010.74億1,053.92億
最低值861.79億906.65億931.36億957.63億
平均值879.05億940.18億980.68億1,012.91億
中位數880.39億945.89億988.13億1,017.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.652.412.066.939.66
營業收入683.97億801.18億795.71億785.58億814.00億

詳細資訊請看美股內頁：
T-Mobile US Inc(TMUS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTMUS

台股首頁我要存股
T-Mobile US Inc217.77-1.01%

