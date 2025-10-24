search icon



盤中速報 - T-Mobile US Inc(TMUS-US)大跌5.02%，報215.98美元

鉅亨網新聞中心


T-Mobile US Inc(TMUS-US)截至台北時間24日00:01股價下跌11.43美元，報215.98美元，跌幅5.02%，成交量4,038,483（股），盤中最高價225.93美元、最低價215.91美元。

美股指數盤中表現

T-Mobile US Inc(TMUS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.33%
  • 近 1 月：-4.23%
  • 近 3 月：-2.51%
  • 近 6 月：-11.96%
  • 今年以來：+3.58%

美股美股盤中盤中速報T-Mobile US Inc

台股首頁我要存股
S&P 5006744.450.67%
道瓊指數46774.190.39%
NASDAQ22951.95+0.93%
費城半導體6835.692.37%
T-Mobile US Inc217.81-4.22%

