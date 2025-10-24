盤中速報 - T-Mobile US Inc(TMUS-US)大跌5.02%，報215.98美元
鉅亨網新聞中心
T-Mobile US Inc(TMUS-US)截至台北時間24日00:01股價下跌11.43美元，報215.98美元，跌幅5.02%，成交量4,038,483（股），盤中最高價225.93美元、最低價215.91美元。
美股指數盤中表現
T-Mobile US Inc(TMUS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.33%
- 近 1 月：-4.23%
- 近 3 月：-2.51%
- 近 6 月：-11.96%
- 今年以來：+3.58%
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.02%，報131.78美元
- 盤中速報 - 奧賴利汽車(ORLY-US)大跌5.23%，報95.92美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報6811.28點
- 盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報6744.53點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇