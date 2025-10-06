鉅亨速報 - Factset 最新調查：T-Mobile US Inc(TMUS-US)EPS預估下修至10.45元，預估目標價為272.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對T-Mobile US Inc(TMUS-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.64元下修至10.45元，其中最高估值11.36元，最低估值9.74元，預估目標價為272.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.36(11.36)
|14.05
|17.51
|21.13
|最低值
|9.74(9.74)
|10.76
|12.94
|15.21
|平均值
|10.46(10.52)
|12.47
|15.08
|17.44
|中位數
|10.45(10.64)
|12.69
|14.98
|16.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|887.39億
|952.38億
|1,004.33億
|1,061.53億
|最低值
|857.40億
|890.12億
|921.54億
|954.99億
|平均值
|873.92億
|926.95億
|970.33億
|1,004.37億
|中位數
|875.06億
|923.59億
|963.85億
|995.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.65
|2.41
|2.06
|6.93
|9.66
|營業收入
|683.97億
|801.18億
|795.71億
|785.58億
|814.00億
詳細資訊請看美股內頁：
T-Mobile US Inc(TMUS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- SpaceX夥晶片商攻衛星直連手機 新衛星兩年內升空、明年下半手機測試
- SpaceX星艦再升級！馬斯克：明年推百噸級第三代 可望實現完全可回收
- 盤中速報 - T-Mobile US Inc(TMUS-US)大跌5.01%，報240.09美元
- 波克夏Q2持續減碼蘋果、美銀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇