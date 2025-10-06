鉅亨速報 - Factset 最新調查：T-Mobile US Inc(TMUS-US)EPS預估下修至10.45元，預估目標價為272.50元

search icon



Factset 最新調查：T-Mobile US Inc(TMUS-US)EPS預估下修至10.45元，預估目標價為272.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對T-Mobile US Inc(TMUS-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.64元下修至10.45元，其中最高估值11.36元，最低估值9.74元，預估目標價為272.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.36(11.36)14.0517.5121.13
最低值9.74(9.74)10.7612.9415.21
平均值10.46(10.52)12.4715.0817.44
中位數10.45(10.64)12.6914.9816.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值887.39億952.38億1,004.33億1,061.53億
最低值857.40億890.12億921.54億954.99億
平均值873.92億926.95億970.33億1,004.37億
中位數875.06億923.59億963.85億995.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.652.412.066.939.66
營業收入683.97億801.18億795.71億785.58億814.00億

詳細資訊請看美股內頁：
T-Mobile US Inc(TMUS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSTMUS

