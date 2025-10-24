鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健(MOH-US)EPS預估下修至14.04元，預估目標價為174.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.96元下修至14.04元，其中最高估值19元，最低估值13.93元，預估目標價為174.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19(19.2)
|21.09
|24.8
|33.9
|最低值
|13.93(16.41)
|11
|14.74
|26.66
|平均值
|15.69(18.65)
|16.14
|19.5
|29.4
|中位數
|14.04(18.96)
|14.5
|18.55
|27.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|453.39億
|485.65億
|533.62億
|541.96億
|最低值
|440.13億
|445.28億
|466.99億
|488.93億
|平均值
|447.31億
|469.99億
|500.55億
|515.45億
|中位數
|447.56億
|472.94億
|504.38億
|515.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.23
|11.25
|13.55
|18.77
|20.42
|營業收入
|192.95億
|277.71億
|319.74億
|340.72億
|406.50億
詳細資訊請看美股內頁：
莫利納醫療保健(MOH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健MOH-US的目標價調降至174.5元，幅度約14.04%
- 〈美股早盤〉主要指數小幅走高、美債殖利率攀升 投資人靜待通膨數據
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健MOH-US的目標價調升至203元，幅度約4.64%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健(MOH-US)EPS預估下修至19.2元，預估目標價為216.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇