search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健(MOH-US)EPS預估下修至14.04元，預估目標價為174.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.96元下修至14.04元，其中最高估值19元，最低估值13.93元，預估目標價為174.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19(19.2)21.0924.833.9
最低值13.93(16.41)1114.7426.66
平均值15.69(18.65)16.1419.529.4
中位數14.04(18.96)14.518.5527.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值453.39億485.65億533.62億541.96億
最低值440.13億445.28億466.99億488.93億
平均值447.31億469.99億500.55億515.45億
中位數447.56億472.94億504.38億515.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.2311.2513.5518.7720.42
營業收入192.95億277.71億319.74億340.72億406.50億

詳細資訊請看美股內頁：
莫利納醫療保健(MOH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOH

相關行情

台股首頁我要存股
莫利納醫療保健161-17.5%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty