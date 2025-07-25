鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健(MOH-US)EPS預估下修至19.2元，預估目標價為216.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)做出2025年EPS預估：中位數由21元下修至19.2元，其中最高估值24.58元，最低估值18.45元，預估目標價為216.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.58(24.58)
|28.2
|30.2
|35.5
|最低值
|18.45(18.45)
|18.5
|21.4
|33.86
|平均值
|20.49(20.66)
|22.86
|26.48
|34.5
|中位數
|19.2(21)
|21.45
|27.27
|34.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|451.38億
|483.94億
|517.21億
|553.03億
|最低值
|436.92億
|457.71億
|473.14億
|496.78億
|平均值
|443.01億
|474.21億
|500.29億
|521.69億
|中位數
|441.59億
|478.42億
|504.06億
|515.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.23
|11.25
|13.55
|18.77
|20.42
|營業收入
|192.95億
|277.71億
|319.74億
|340.72億
|406.50億
詳細資訊請看美股內頁：
莫利納醫療保健(MOH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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