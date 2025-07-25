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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健(MOH-US)EPS預估下修至19.2元，預估目標價為216.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)做出2025年EPS預估：中位數由21元下修至19.2元，其中最高估值24.58元，最低估值18.45元，預估目標價為216.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.58(24.58)28.230.235.5
最低值18.45(18.45)18.521.433.86
平均值20.49(20.66)22.8626.4834.5
中位數19.2(21)21.4527.2734.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值451.38億483.94億517.21億553.03億
最低值436.92億457.71億473.14億496.78億
平均值443.01億474.21億500.29億521.69億
中位數441.59億478.42億504.06億515.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.2311.2513.5518.7720.42
營業收入192.95億277.71億319.74億340.72億406.50億

詳細資訊請看美股內頁：
莫利納醫療保健(MOH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOH

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