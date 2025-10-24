鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至28.88元，預估目標價為970元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.91元上修至28.88元，其中最高估值38.85元，最低估值23.28元，預估目標價為970元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值38.85(38.85)55.0664.1
最低值23.28(22.67)35.3541.92
平均值29.44(28.84)46.8652.5
中位數28.88(27.91)48.251.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值72,430,000100,223,000105,430,000
最低值65,793,00072,299,00096,298,000
平均值69,044,90087,572,240100,914,480
中位數69,315,00086,707,870100,964,950

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS38.9518.4827.7141.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		58,935,51348,221,63060,256,14262,557,192

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

