鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至27.37元，預估目標價為960元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.03元上修至27.37元，其中最高估值38.85元，最低估值22.67元，預估目標價為960元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|38.85(38.85)
|55.01
|64.1
|最低值
|22.67(22.67)
|35.35
|41.92
|平均值
|28.53(28.08)
|44.05
|52.5
|中位數
|27.37(27.03)
|42.3
|51.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72,430,000
|100,223,000
|105,430,000
|最低值
|65,793,000
|72,299,000
|96,298,000
|平均值
|68,493,960
|85,227,200
|100,914,480
|中位數
|68,364,740
|84,249,000
|100,964,950
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.95
|18.48
|27.71
|41.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,935,513
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
