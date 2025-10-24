鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至6.5元，預估目標價為168元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.4元上修至6.5元，其中最高估值6.97元，最低估值5.97元，預估目標價為168元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.97(6.97)
|8.96
|12.32
|最低值
|5.97(5.97)
|7.05
|8.95
|平均值
|6.51(6.46)
|8.07
|10.3
|中位數
|6.5(6.4)
|8.12
|9.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|171,207,230
|213,401,000
|284,520,000
|最低值
|159,320,000
|172,046,000
|189,316,270
|平均值
|164,681,630
|189,673,160
|225,617,360
|中位數
|164,583,500
|190,065,000
|224,366,550
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.21
|6.36
|6.19
|6.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|137,133,894
|148,333,455
|173,456,216
|164,827,947
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉權值四大天王全走弱 連假前再跌116點 周線連九漲
- 百年一見 AI大多頭！ 抓準產業 全力買進低估股！
- 重AI砍傳產 00881、00733等6檔台股ETF換股一次看
- 輝達新品齊出 台積電王者霸氣 多點開花 輪到誰？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇