馬來西亞房產
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至6.5元，預估目標價為168元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.4元上修至6.5元，其中最高估值6.97元，最低估值5.97元，預估目標價為168元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.97(6.97)8.9612.32
最低值5.97(5.97)7.058.95
平均值6.51(6.46)8.0710.3
中位數6.5(6.4)8.129.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值171,207,230213,401,000284,520,000
最低值159,320,000172,046,000189,316,270
平均值164,681,630189,673,160225,617,360
中位數164,583,500190,065,000224,366,550

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.216.366.196.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		137,133,894148,333,455173,456,216164,827,947

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

