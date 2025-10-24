鉅亨速報 - Factset 最新調查：志強-KY(6768-TW)EPS預估下修至7.53元，預估目標價為135元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對志強-KY(6768-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.4元下修至7.53元，其中最高估值12.93元，最低估值7.1元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|12.93(12.93)
|12.93
|10.19
|最低值
|7.1(7.3)
|8.54
|10.19
|平均值
|8.51(8.75)
|9.89
|10.19
|中位數
|7.53(8.4)
|9.14
|10.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20,640,000
|22,940,000
|24,273,000
|最低值
|20,078,000
|21,141,000
|24,273,000
|平均值
|20,339,800
|21,925,600
|24,273,000
|中位數
|20,333,000
|21,862,000
|24,273,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|8.15
|2.78
|9.22
|3.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,443,858
|14,207,689
|18,524,986
|12,335,924
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6768/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
