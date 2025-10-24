search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至239.25元，預估目標價為4080元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由237.84元上修至239.25元，其中最高估值255.83元，最低估值171.37元，預估目標價為4080元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值255.83(255.83)324.1424.27
最低值171.37(171.37)198.71246.05
平均值233.86(230.57)261.27322.1
中位數239.25(237.84)260.19328.91

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值906,980,0001,229,477,3301,584,389,400
最低值801,207,000874,091,0001,043,445,260
平均值861,587,7801,059,777,5401,303,801,280
中位數878,635,9201,040,120,0001,267,323,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS126.5768.8881.0749.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,541,104241,900,989292,876,040192,625,942

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

