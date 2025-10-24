鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至239.25元，預估目標價為4080元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由237.84元上修至239.25元，其中最高估值255.83元，最低估值171.37元，預估目標價為4080元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|255.83(255.83)
|324.1
|424.27
|最低值
|171.37(171.37)
|198.71
|246.05
|平均值
|233.86(230.57)
|261.27
|322.1
|中位數
|239.25(237.84)
|260.19
|328.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|906,980,000
|1,229,477,330
|1,584,389,400
|最低值
|801,207,000
|874,091,000
|1,043,445,260
|平均值
|861,587,780
|1,059,777,540
|1,303,801,280
|中位數
|878,635,920
|1,040,120,000
|1,267,323,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|126.57
|68.88
|81.07
|49.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
