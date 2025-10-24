OpenAI併購蘋果前員工創立的新創Software Applications

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-24 04:25

綜合外媒報導，OpenAI 周四 (23 日) 宣布收購新創 Software Applications，這家由蘋果 (AAPL-US) 前員工創立的公司開發出 Mac 版 AI 助理 Sky。整個約 12 人團隊將全數加入 OpenAI，財務條款未公開。

OpenAI收購由蘋果前員工創立的新創Software Applications。(圖: OpenAI)

這是 OpenAI 今年收購策略的一環，該公司先前已分別以 11 億美元和 65 億美元收購兩家新創。

Software Applications 成立於 2023 年，由蘋果前員工創立，部分成員曾參與開發 iPhone 快捷指令應用程式。該公司於今年 5 月推出 AI 助理 Sky，讓 Mac 用戶能用自然語言下指令，協助處理寫作、寫程式、規劃等日常工作。Sky 能透過應用程式執行任務，並理解螢幕上的內容，但目前尚未對外開放。

OpenAI ChatGPT 團隊負責人 Nick Turley 表示，當 Software Applications 執行長 Ari Weinstein 向他展示 Sky 時感到「驚呆了」，因為這項功能「能將 OpenAI 已在思考的概念變為現實」。

「我們希望超越僅僅回應問題，讓 ChatGPT 真正能為用戶做事，」Turley 表示，「能在本地應用程式上執行操作是關鍵的一環。」OpenAI 計劃將 Sky 技術整合到 ChatGPT 中，藉此加速將 AI 直接帶入人們日常使用工具的願景。

值得注意的是，Software Applications 先前獲得 650 萬美元種子輪融資，投資人包括 OpenAI 執行長奧特曼和 Figma 執行長 Dylan Field。OpenAI 強調，此次收購由 Turley 和 Simo 主導，並非奧特曼，且已獲董事會獨立交易和審計委員會批准。