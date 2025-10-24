search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

馮德萊恩：歐盟第19輪對俄制裁已獲批 將繼續對俄施壓

鉅亨網編譯鍾詠翔


歐盟執委會主席馮德萊恩周四（23 日）在社交媒體上說，歐盟成員國已批准第 19 輪對俄制裁，歐盟將繼續對俄羅斯施加高壓。

cover image of news article
歐盟執委會主席馮德萊恩。（圖：Shutterstock）

馮德萊恩說，本輪制裁是歐盟首次打擊俄羅斯天然氣行業，這是其經濟核心支柱之一。


歐盟輪值主席國丹麥外交部周四在社交媒體上表示，歐盟新一輪制裁對俄羅斯石油和天然氣行業採取進一步限制措施，美歐制裁措施將對俄羅斯經濟產生重大影響。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯稱，第 19 輪對俄制裁不會是最後一輪，歐盟應著手制定下一輪對俄制裁。

根據歐盟理事會當天發布的公報，歐盟第 19 輪對俄制裁包括新增 69 項單獨制裁和多項經濟限制措施，主要針對俄羅斯能源、金融和軍工領域。

歐盟將禁止俄羅斯液化天然氣進入歐洲市場，俄羅斯石油公司和俄羅斯天然氣工業石油公司將面臨全面交易禁令。歐盟將擴大對俄羅斯金融機構的交易禁令，並首次將加密貨幣平台納入制裁。歐盟理事會還會加強對俄羅斯外交官在歐盟境內活動的管控。

文章標籤

俄羅斯歐盟烏克蘭戰爭制裁烏克蘭

相關行情

台股首頁我要存股
俄羅斯RTS%
比特幣110044.80+2.22%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty