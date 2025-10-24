馮德萊恩：歐盟第19輪對俄制裁已獲批 將繼續對俄施壓

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-24 04:30

歐盟執委會主席馮德萊恩周四（23 日）在社交媒體上說，歐盟成員國已批准第 19 輪對俄制裁，歐盟將繼續對俄羅斯施加高壓。

歐盟執委會主席馮德萊恩。（圖：Shutterstock）

馮德萊恩說，本輪制裁是歐盟首次打擊俄羅斯天然氣行業，這是其經濟核心支柱之一。

歐盟輪值主席國丹麥外交部周四在社交媒體上表示，歐盟新一輪制裁對俄羅斯石油和天然氣行業採取進一步限制措施，美歐制裁措施將對俄羅斯經濟產生重大影響。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯稱，第 19 輪對俄制裁不會是最後一輪，歐盟應著手制定下一輪對俄制裁。