馮德萊恩：歐盟第19輪對俄制裁已獲批 將繼續對俄施壓
鉅亨網編譯鍾詠翔
歐盟執委會主席馮德萊恩周四（23 日）在社交媒體上說，歐盟成員國已批准第 19 輪對俄制裁，歐盟將繼續對俄羅斯施加高壓。
馮德萊恩說，本輪制裁是歐盟首次打擊俄羅斯天然氣行業，這是其經濟核心支柱之一。
歐盟輪值主席國丹麥外交部周四在社交媒體上表示，歐盟新一輪制裁對俄羅斯石油和天然氣行業採取進一步限制措施，美歐制裁措施將對俄羅斯經濟產生重大影響。
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯稱，第 19 輪對俄制裁不會是最後一輪，歐盟應著手制定下一輪對俄制裁。
根據歐盟理事會當天發布的公報，歐盟第 19 輪對俄制裁包括新增 69 項單獨制裁和多項經濟限制措施，主要針對俄羅斯能源、金融和軍工領域。
歐盟將禁止俄羅斯液化天然氣進入歐洲市場，俄羅斯石油公司和俄羅斯天然氣工業石油公司將面臨全面交易禁令。歐盟將擴大對俄羅斯金融機構的交易禁令，並首次將加密貨幣平台納入制裁。歐盟理事會還會加強對俄羅斯外交官在歐盟境內活動的管控。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普制裁俄最大油企！一次看懂中印決策、油價、俄烏和談三大影響
- 美國加大對俄羅斯石油制裁 引發供應威脅 油價飆升
- 美國、歐盟出手！宣布對俄羅斯實施新制裁
- 美祭俄羅斯最新制裁 鎖定最大石油企業 敦促莫斯科立即停火
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告