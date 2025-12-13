歐盟就無限期凍結俄央行資產達成一致 為向烏克蘭貸款掃除障礙
鉅亨網編譯鍾詠翔
歐盟周五（12 日）就無限期凍結俄羅斯央行在歐洲的資產達成一致，以確保匈牙利和斯洛伐克無法阻止歐盟將這些資產用於支持烏克蘭。
比利時、保加利亞、馬耳他和義大利發布聯合聲明，稱他們在周五的歐盟程序中投票贊成長期凍結俄羅斯資產，但是否利用俄羅斯凍結資產援助烏克蘭的決定需要在歐盟峰會上做出。
歐洲理事會主席科斯塔表示，歐洲領導人已在 10 月承諾在俄羅斯結束戰爭並賠償損害之前，始終凍結俄羅斯資產，今天終於兌現了承諾。
這項決定是關鍵一步，使歐盟領導人能夠在下周峰會上討論如何動用這些上千億歐元的俄羅斯央行資產，為未來兩年幫助烏克蘭滿足財政與軍事需求提供大額貸款擔保。
科斯塔說：「下一步就是如何確保烏克蘭在 2026—2027 年的財政需求。」他將主持 12 月 18 日的歐盟峰會。
這一舉措還意味著任何結束戰爭的談判若涉及資產處置，必須經歐盟各國同意。
此前曝光的一份由美俄特使制定的 28 點計畫提出應將被凍結資產分配給烏克蘭、俄羅斯和美國，但烏克蘭及其歐洲支持者已否決了該方案。
法國外長讓 - 諾埃爾 · 巴羅指出：「此次歐盟的決定意味著這些俄羅斯資產的用途將由歐洲人自己決定，而不會由別人替代（指美俄兩國）。」
目前在歐洲凍結的約 2,100 億歐元俄羅斯資產中，有約 1,850 億歐元存放在位於比利時布魯塞爾的歐洲清算銀行。歐盟委員會眼下正在推進以俄羅斯被凍結資產作擔保，向烏克蘭提供「賠償貸款」。
匈牙利和斯洛伐克反對為烏克蘭提供更多援助，周五的決定將阻止他們叫停制裁續期，從而為動用俄羅斯資產清除障礙。此前這些資產需要成員國每隔 6 個月投票決定是否續期凍結。
