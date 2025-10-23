鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估上修至22.28元，預估目標價為350.00元

search icon



Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估上修至22.28元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.95元上修至22.28元，其中最高估值26.14元，最低估值20.04元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.14(26.14)30.4633.7333.6
最低值20.04(20.04)21.8623.6428.46
平均值22.25(22.21)24.9327.7931.25
中位數22.28(21.95)24.8827.3631.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.92億22.08億23.14億26.73億
最低值16.19億17.44億19.32億22.30億
平均值18.53億20.01億21.52億24.32億
中位數18.89億20.18億21.65億24.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.069.8316.5419.1724.64
營業收入5.87億9.26億12.58億14.55億17.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSASR

