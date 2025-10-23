鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估上修至22.28元，預估目標價為350.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.95元上修至22.28元，其中最高估值26.14元，最低估值20.04元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.14(26.14)
|30.46
|33.73
|33.6
|最低值
|20.04(20.04)
|21.86
|23.64
|28.46
|平均值
|22.25(22.21)
|24.93
|27.79
|31.25
|中位數
|22.28(21.95)
|24.88
|27.36
|31.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.92億
|22.08億
|23.14億
|26.73億
|最低值
|16.19億
|17.44億
|19.32億
|22.30億
|平均值
|18.53億
|20.01億
|21.52億
|24.32億
|中位數
|18.89億
|20.18億
|21.65億
|24.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.06
|9.83
|16.54
|19.17
|24.64
|營業收入
|5.87億
|9.26億
|12.58億
|14.55億
|17.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
