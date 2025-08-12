鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估下修至20.26元，預估目標價為313.35元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.04元下修至20.26元，其中最高估值23.13元，最低估值18.81元，預估目標價為313.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.13(23.13)
|26.95
|29.85
|29.98
|最低值
|18.81(18.81)
|17.71
|20
|23.55
|平均值
|20.67(20.84)
|22.51
|24.64
|27.01
|中位數
|20.26(21.04)
|22.38
|24.53
|27.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.31億
|21.66億
|22.04億
|24.71億
|最低值
|14.94億
|16.45億
|17.86億
|21.80億
|平均值
|17.22億
|18.65億
|20.01億
|23.21億
|中位數
|17.38億
|18.66億
|20.47億
|23.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.06
|9.83
|16.54
|19.17
|24.64
|營業收入
|5.87億
|9.26億
|12.58億
|14.55億
|17.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估下修至21.04元，預估目標價為313.35元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.99元，預估目標價為35.75元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為30.78元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-0.56元，預估目標價為65.00元
下一篇