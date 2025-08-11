鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估下修至21.04元，預估目標價為313.35元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.41元下修至21.04元，其中最高估值23.13元，最低估值18.81元，預估目標價為313.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.13(23.13)26.9529.8529.98
最低值18.81(18.81)17.712023.55
平均值20.84(21.1)22.6424.7827.01
中位數21.04(21.41)22.5225.0327.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.31億21.66億22.04億24.71億
最低值14.94億16.45億17.86億21.80億
平均值17.25億18.69億20.07億23.21億
中位數17.38億18.66億20.47億23.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.069.8316.5419.1724.64
營業收入5.87億9.26億12.58億14.55億17.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSASR

