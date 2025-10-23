鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.86元下修至3.8元，其中最高估值4.48元，最低估值3.32元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.48(4.55)
|5.94
|6.39
|9.47
|最低值
|3.32(3.67)
|1.1
|3.89
|5.71
|平均值
|3.9(3.99)
|4.42
|5.33
|6.55
|中位數
|3.8(3.86)
|4.45
|5.33
|6.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.00億
|37.04億
|40.64億
|45.98億
|最低值
|30.81億
|31.97億
|32.70億
|34.52億
|平均值
|31.72億
|34.56億
|37.09億
|39.12億
|中位數
|31.79億
|34.49億
|37.50億
|39.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.53
|-0.35
|0.75
|0.87
|2.21
|營業收入
|18.42億
|18.46億
|20.47億
|24.19億
|28.39億
詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
