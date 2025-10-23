search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.86元下修至3.8元，其中最高估值4.48元，最低估值3.32元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.48(4.55)5.946.399.47
最低值3.32(3.67)1.13.895.71
平均值3.9(3.99)4.425.336.55
中位數3.8(3.86)4.455.336.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.00億37.04億40.64億45.98億
最低值30.81億31.97億32.70億34.52億
平均值31.72億34.56億37.09億39.12億
中位數31.79億34.49億37.50億39.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.53-0.350.750.872.21
營業收入18.42億18.46億20.47億24.19億28.39億

詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

