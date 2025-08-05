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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至3.62元，預估目標價為96.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.49元上修至3.62元，其中最高估值3.98元，最低估值2.55元，預估目標價為96.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.98(3.92)5.146.399.47
最低值2.55(2.55)1.13.964.04
平均值3.52(3.37)4.175.146.3
中位數3.62(3.49)4.265.36.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.17億37.04億41.36億47.28億
最低值30.81億31.97億32.84億34.52億
平均值31.60億34.59億37.37億39.40億
中位數31.68億34.51億37.55億39.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.53-0.350.750.872.21
營業收入18.42億18.46億20.47億24.19億28.39億

詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBMRN

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