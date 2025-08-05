鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至3.62元，預估目標價為96.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.49元上修至3.62元，其中最高估值3.98元，最低估值2.55元，預估目標價為96.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.98(3.92)
|5.14
|6.39
|9.47
|最低值
|2.55(2.55)
|1.1
|3.96
|4.04
|平均值
|3.52(3.37)
|4.17
|5.14
|6.3
|中位數
|3.62(3.49)
|4.26
|5.3
|6.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.17億
|37.04億
|41.36億
|47.28億
|最低值
|30.81億
|31.97億
|32.84億
|34.52億
|平均值
|31.60億
|34.59億
|37.37億
|39.40億
|中位數
|31.68億
|34.51億
|37.55億
|39.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.53
|-0.35
|0.75
|0.87
|2.21
|營業收入
|18.42億
|18.46億
|20.47億
|24.19億
|28.39億
詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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