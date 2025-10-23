鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.(PEGA-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為72.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.06元，其中最高估值2.18元，最低估值1.99元，預估目標價為72.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.18(2.05)
|2.55
|2.88
|最低值
|1.99(1.92)
|1.98
|2.22
|平均值
|2.07(1.98)
|2.24
|2.51
|中位數
|2.06(1.99)
|2.2
|2.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.65億
|19.79億
|20.16億
|最低值
|17.07億
|18.02億
|19.47億
|平均值
|17.30億
|18.45億
|19.70億
|中位數
|17.28億
|18.29億
|19.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.38
|-0.38
|-2.11
|0.36
|0.56
|營業收入
|10.18億
|12.12億
|13.18億
|14.33億
|14.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Pegasystems Inc.(PEGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至70元，幅度約3.7%
- RBC：AI重塑軟體業既有市占率不再是護城河！贏家、輸家一次看
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至60.5元，幅度約5.22%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估上修至22.28元，預估目標價為350.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇