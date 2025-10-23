鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.(PEGA-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為72.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.06元，其中最高估值2.18元，最低估值1.99元，預估目標價為72.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.18(2.05)2.552.88
最低值1.99(1.92)1.982.22
平均值2.07(1.98)2.242.51
中位數2.06(1.99)2.22.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.65億19.79億20.16億
最低值17.07億18.02億19.47億
平均值17.30億18.45億19.70億
中位數17.28億18.29億19.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.38-0.38-2.110.360.56
營業收入10.18億12.12億13.18億14.33億14.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Pegasystems Inc.(PEGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

