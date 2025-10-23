鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至3.44元，預估目標價為40.35元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.14元上修至3.44元，其中最高估值3.5元，最低估值3.07元，預估目標價為40.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.5(3.5)
|6.37
|6.77
|最低值
|3.07(2.96)
|2.4
|2
|平均值
|3.32(3.18)
|3.32
|3.98
|中位數
|3.44(3.14)
|2.92
|3.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.83億
|136.46億
|143.83億
|127.16億
|最低值
|124.18億
|115.21億
|121.48億
|127.16億
|平均值
|126.59億
|127.40億
|131.40億
|127.16億
|中位數
|126.79億
|127.54億
|131.64億
|127.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|營業收入
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
