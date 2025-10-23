search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至3.44元，預估目標價為40.35元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.14元上修至3.44元，其中最高估值3.5元，最低估值3.07元，預估目標價為40.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.5(3.5)6.376.77
最低值3.07(2.96)2.42
平均值3.32(3.18)3.323.98
中位數3.44(3.14)2.923.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.83億136.46億143.83億127.16億
最低值124.18億115.21億121.48億127.16億
平均值126.59億127.40億131.40億127.16億
中位數126.79億127.54億131.64億127.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.912.26-0.68-3.650.26
營業收入93.72億124.37億127.62億107.06億121.84億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

