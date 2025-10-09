search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至3.14元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.2元下修至3.14元，其中最高估值3.5元，最低估值3元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.5(3.5)3.64.68
最低值3(3)2.392.1
平均值3.2(3.21)2.833.38
中位數3.14(3.2)2.73.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.89億136.46億137.22億127.16億
最低值124.22億115.10億123.24億127.16億
平均值127.03億126.80億130.05億127.16億
中位數127.46億126.48億129.81億127.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.912.26-0.68-3.650.26
營業收入93.72億124.37億127.62億107.06億121.84億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

相關行情

台股首頁我要存股
美國鋁業37.6+1.46%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty