鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至3.11元，預估目標價為35.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元下修至3.11元，其中最高估值3.5元，最低估值3元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.5(3.5)
|3.37
|4.68
|最低值
|3(3)
|2.03
|2.89
|平均值
|3.2(3.24)
|2.7
|3.47
|中位數
|3.11(3.25)
|2.7
|3.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.83億
|132.17億
|135.90億
|127.16億
|最低值
|123.39億
|115.10億
|122.79億
|127.16億
|平均值
|126.38億
|125.25億
|128.50億
|127.16億
|中位數
|126.38億
|124.85億
|126.34億
|127.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|營業收入
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
