鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估上修至2.86元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.86元，其中最高估值3.46元，最低估值2.55元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.46(3.46)
|3.75
|4
|最低值
|2.55(2.32)
|2.24
|2.34
|平均值
|2.85(2.72)
|3.09
|3.43
|中位數
|2.86(2.69)
|3.03
|3.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|127.48億
|136.72億
|142.37億
|最低值
|119.96億
|124.29億
|125.24億
|平均值
|123.76億
|130.37億
|136.47億
|中位數
|123.43億
|130.51億
|136.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.21
|-1.26
|2.40
|1.60
|1.96
|營業收入
|36.12億
|42.34億
|41.10億
|103.72億
|112.98億
詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
