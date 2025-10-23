鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估上修至2.86元，預估目標價為62.00元

search icon



Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估上修至2.86元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.86元，其中最高估值3.46元，最低估值2.55元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.46(3.46)3.754
最低值2.55(2.32)2.242.34
平均值2.85(2.72)3.093.43
中位數2.86(2.69)3.033.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值127.48億136.72億142.37億
最低值119.96億124.29億125.24億
平均值123.76億130.37億136.47億
中位數123.43億130.51億136.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.21-1.262.401.601.96
營業收入36.12億42.34億41.10億103.72億112.98億

詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSLVS

