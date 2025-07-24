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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估上修至2.52元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.39元上修至2.52元，其中最高估值3.47元，最低估值2.26元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.47(3.47)4.123.44
最低值2.26(1.97)2.072.04
平均值2.62(2.48)2.913.04
中位數2.52(2.39)2.843.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值124.68億133.56億139.56億
最低值114.92億120.21億121.36億
平均值119.21億125.58億130.75億
中位數119.00億125.96億131.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.21-1.262.401.601.96
營業收入36.12億42.34億41.10億103.72億112.98億

詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLVS

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