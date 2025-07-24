鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估上修至2.52元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.39元上修至2.52元，其中最高估值3.47元，最低估值2.26元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.47(3.47)
|4.12
|3.44
|最低值
|2.26(1.97)
|2.07
|2.04
|平均值
|2.62(2.48)
|2.91
|3.04
|中位數
|2.52(2.39)
|2.84
|3.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|124.68億
|133.56億
|139.56億
|最低值
|114.92億
|120.21億
|121.36億
|平均值
|119.21億
|125.58億
|130.75億
|中位數
|119.00億
|125.96億
|131.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.21
|-1.26
|2.40
|1.60
|1.96
|營業收入
|36.12億
|42.34億
|41.10億
|103.72億
|112.98億
詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團LVS-US的目標價調升至56元，幅度約6.67%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團LVS-US的目標價調升至51.5元，幅度約3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.43元，預估目標價為51.00元
下一篇