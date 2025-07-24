鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團LVS-US的目標價調升至56元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)提出目標價估值：中位數由52.5元上修至56元，調升幅度6.67%。其中最高估值72.5元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予拉斯維加斯金沙集團評價：積極樂觀15位、保持中立7位、保守悲觀0位。
拉斯維加斯金沙集團今(24日)收盤價為48.69元。近5日股價下跌6.67%，標普指數上漲1.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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