鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.66元上修至0.85元，其中最高估值1.02元，最低估值0.61元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.02(0.79)
|3.4
|3.83
|3.7
|最低值
|0.61(0.57)
|2.38
|2.32
|3.61
|平均值
|0.84(0.66)
|2.96
|3.36
|3.66
|中位數
|0.85(0.66)
|3.03
|3.48
|3.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.66億
|44.29億
|46.46億
|48.17億
|最低值
|42.18億
|40.19億
|41.06億
|45.05億
|平均值
|42.47億
|43.28億
|44.35億
|46.33億
|中位數
|42.52億
|43.44億
|44.35億
|45.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.53
|3.86
|3.46
|-8.98
|營業收入
|58.40億
|63.40億
|69.86億
|69.81億
|65.68億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
