鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為115.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.59元，其中最高估值0.77元，最低估值-0.82元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.77(0.77)
|3.26
|3.71
|3.61
|最低值
|-0.82(-0.82)
|2.08
|2.04
|3.58
|平均值
|0.49(0.41)
|2.83
|3.25
|3.6
|中位數
|0.59(0.51)
|2.97
|3.42
|3.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.53億
|44.35億
|46.46億
|48.17億
|最低值
|42.04億
|42.88億
|43.55億
|44.75億
|平均值
|42.27億
|43.43億
|44.54億
|46.20億
|中位數
|42.25億
|43.31億
|44.32億
|45.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.53
|3.86
|3.46
|-8.98
|營業收入
|58.40億
|63.40億
|69.86億
|69.81億
|65.68億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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