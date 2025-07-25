search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至0.67元，預估目標價為117.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.67元，其中最高估值0.79元，最低估值0.38元，預估目標價為117.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.79(0.77)3.453.843.61
最低值0.38(0.38)2.112.043.58
平均值0.65(0.64)2.923.333.6
中位數0.67(0.65)2.983.423.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.58億44.35億46.46億48.17億
最低值42.15億42.88億43.59億44.75億
平均值42.32億43.48億44.64億46.20億
中位數42.32億43.35億44.32億45.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.352.533.863.46-8.98
營業收入58.40億63.40億69.86億69.81億65.68億

詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCI

相關行情

台股首頁我要存股
皇冠城堡113.91+3.81%

延伸閱讀



Empty