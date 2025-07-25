鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至0.67元，預估目標價為117.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.67元，其中最高估值0.79元，最低估值0.38元，預估目標價為117.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.79(0.77)
|3.45
|3.84
|3.61
|最低值
|0.38(0.38)
|2.11
|2.04
|3.58
|平均值
|0.65(0.64)
|2.92
|3.33
|3.6
|中位數
|0.67(0.65)
|2.98
|3.42
|3.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.58億
|44.35億
|46.46億
|48.17億
|最低值
|42.15億
|42.88億
|43.59億
|44.75億
|平均值
|42.32億
|43.48億
|44.64億
|46.20億
|中位數
|42.32億
|43.35億
|44.32億
|45.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.53
|3.86
|3.46
|-8.98
|營業收入
|58.40億
|63.40億
|69.86億
|69.81億
|65.68億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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