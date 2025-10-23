信音斥9.5億元收購東莞國聯電子8成股權 強化車用布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-23 19:10

連接器廠信音 (6126-TW) 今 (23) 日停牌召開重訊，宣布子公司信音 (中國)(301329-CN) 斥資人民幣 2.2 億元 (約新台幣 9.5 億元) 取得東莞國聯電子 80% 股權，強化在車用連接器布局。

信音停牌召開重大訊息記者會。(鉅亨網記者彭昱文攝)

信音說明，東莞國聯電子專營汽車連接器線束研發、製造與銷售，產品涵蓋導 FAKRA 線束、HSD 線束、HSL 線束、高壓線束、SMB 線束、SMB 板端轉接頭等產品的研發、製造、加工、銷售，主要應用於新能源汽車。客戶群多為大陸知名新能源車一線品牌及國際級連接器大廠。

信音多年來深耕筆記型電腦與消費型電子產品應用的連接器市場，近年來也積極朝新能源產品應用、車用電子產品應用的領域發展，通過整合雙方在產品技術、市場客戶、及供應鏈資源上的優勢，能顯著增強集團在汽車連接器市場領域的競爭力，加速產業佈局，擴大推廣到全球市場。

信音表示，近年來 AI 技術在各產業均發展迅速，在汽車產業的智能駕駛運用也特別亮眼，高頻 / 高速汽車線束亦將帶領新一波智能車電產業發展。除了戰略性營運整合之外，另一方面並可提升集團營收與獲利規模，優化資本報酬率與整體財務結構，提升企業整體價值，以達成營運績效最大化。