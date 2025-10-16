研調：2025年全球筆電面板出貨量估成長4% AI新產品需求帶動市場動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-16 17:27

研調機構 Counterpoint Research 的《高階 IT 顯示面板出貨報告》指出，2025 年全球筆電顯示面板出貨量預計將較去年同期成長 4%，主要受企業汰換升級需求、AI 應用導入，以及新產品推出帶動整體市場動能。

研調：全球筆電面板出貨量預計2025年成長4% AI新產品需求帶動市場動能。

在市場結構中，搭載 OLED 與 MiniLED 技術的高階筆電面板預計 2025 年將年增 9%，市佔達 8%。 其中，OLED 筆電面板出貨量也預期年增 9%，為 2026 年更強勁的成長奠定基礎。 隨著 Apple 推出 14.3 吋與 16.3 吋的 OLED MacBook Pro 機型，2026 年 OLED 筆電面板出貨量預估將再成長 30%，進一步加速 OLED 技術在 IT 裝置市場的滲透與普及。

Counterpoint Research 研究副總監 David Naranjo 表示，主要品牌預期在 2025 年仍將維持穩健表現，企業汰換需求、軟體升級以及 AI 功能導入，將持續支撐筆電市場的成長動能。 因此，Counterpoint Research 預測 2025 年高階筆電面板出貨量將年增 9%，延續市場的正向成長趨勢。

整體筆電顯示面板市場同樣展現韌性，2025 年第二季年增 8%，延續第一季 15% 的強勁成長，主要受廠商提前備貨以應對潛在關稅衝擊所帶動。

展望全年，筆電面板出貨量預計將年增 4%，高於先前預估的 1%， 顯示上半年市場動能穩健。儘管仍面臨總體經濟與關稅等不確定因素影響，但整體市場仍呈現溫和成長。