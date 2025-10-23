search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託(FR-US)EPS預估上修至1.67元，預估目標價為59.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.62元上修至1.67元，其中最高估值1.7元，最低估值1.54元，預估目標價為59.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.7(1.7)2.091.932.03
最低值1.54(1.54)1.621.821.86
平均值1.64(1.62)1.761.881.95
中位數1.67(1.62)1.711.881.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.34億8.10億8.51億9.09億
最低值7.20億7.54億7.94億8.56億
平均值7.26億7.78億8.29億8.90億
中位數7.26億7.78億8.28億9.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.532.092.722.072.17
營業收入4.50億4.76億5.40億6.14億6.70億

詳細資訊請看美股內頁：
第一產業不動產投資信託(FR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

