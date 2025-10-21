鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託(FR-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.62元，其中最高估值1.7元，最低估值1.54元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.7(1.67)
|2.09
|1.92
|1.92
|最低值
|1.54(1.54)
|1.62
|1.82
|1.86
|平均值
|1.62(1.6)
|1.75
|1.86
|1.89
|中位數
|1.62(1.58)
|1.7
|1.85
|1.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.34億
|8.10億
|8.52億
|9.09億
|最低值
|7.20億
|7.54億
|7.94億
|8.56億
|平均值
|7.26億
|7.79億
|8.32億
|8.90億
|中位數
|7.27億
|7.79億
|8.35億
|9.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.53
|2.09
|2.72
|2.07
|2.17
|營業收入
|4.50億
|4.76億
|5.40億
|6.14億
|6.70億
詳細資訊請看美股內頁：
第一產業不動產投資信託(FR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
