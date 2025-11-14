冠星Q3 EPS 3.74元創9季高 能見度達明年首季
布料廠冠星 - KY(4439-TW) 今 (14) 日公告第三季財報，每股純益 3.74 元，創 9 季新高；累計前三季每股純益 7.71 元，較去年同期翻倍，公司表示，營運最難情況已過，目前多數品牌客戶能見度已達明年首季。
冠星表示，今年雖然有關稅影響，但隨著越南廠步上軌道，加上耕耘的新客戶也開始出貨，推升整體營收及獲利表現，預期進入 2026 年後，越南產能將較今年每月 200 萬磅的產能上，持續增長至 300 萬磅。
冠星第三季營收 19.11 億元，季減 1.3%、年增 37.5%；毛利率 20.75%，季增 3.49 個百分點、年增 5.77 個百分點；營業利益率 9.44%，季增 2.63 個百分點、年增 8.38 個百分點；稅後純益 1.42 億元，季增 95%、年增 372%。
累計冠星前三季營收 56.24 億元，年增 30.4%；毛利率 18.5%，年增 0.78 個百分點、營益率 7.25%，年增 2.12 個百分點；稅後純益 2.93 億元，年增 113%。冠星指出，第四進入布料淡季，但多數品牌客戶的訂單量能見度已到明年第一季。
