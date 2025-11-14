冠星Q3 EPS 3.74元創9季高 能見度達明年首季

布料廠冠星 - KY( 4439-TW ) 今 (14) 日公告第三季財報，每股純益 3.74 元，創 9 季新高；累計前三季每股純益 7.71 元，較去年同期翻倍，公司表示，營運最難情況已過，目前多數品牌客戶能見度已達明年首季。

冠星表示，今年雖然有關稅影響，但隨著越南廠步上軌道，加上耕耘的新客戶也開始出貨，推升整體營收及獲利表現，預期進入 2026 年後，越南產能將較今年每月 200 萬磅的產能上，持續增長至 300 萬磅。