台灣醫療科技之光！醫揚勇奪APEA亞太傑出企業雙獎殊榮

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-30 11:07

‌



醫揚總經理莊富鈞榮獲APEA亞太傑出企業獎系列的「卓越企業領袖獎」。 (圖：醫揚提供)

雙料獲獎 引領台灣智慧醫療躍上國際舞台

深耕於智慧醫療的醫揚 (Onyx Healthcare Inc.)(6569-TW) 在 2025 年亞太傑出企業獎 (APEA) 脫穎而出，榮獲「卓越企業管理獎 (Corporate Excellence Award)」，總經理莊富鈞同時獲頒「卓越企業領袖獎 (Master Entrepreneur Award)」，雙料獲獎，成為台灣醫療科技產業的耀眼代表。

‌



被譽為亞太區最具權威性的企業獎項之一，APEA 表揚在企業成長、領導力與永續發展等面向表現卓越的企業與領導人。

此次得獎，充分彰顯醫揚科技在醫療 AI 與醫療設備代工領域的專業實力與國際競爭力，深獲國際評審團肯定。這不僅肯定醫揚科技多年來深耕智慧醫療的成果，更進一步展現台灣醫療科技產業在全球市場的高度價值與創新實力，為「MIT(Made in Taiwan)」在國際醫療舞台再添一筆亮眼成績。

醫療級電腦領導品牌 從設計到製造實現智慧照護落地

醫揚成立於 2010 年，專精於醫療 AI 設備的設計與代工製造，產品線完整豐富，涵蓋手術影像工作站、遠距照護平台、行動護理終端、AI 邊緣運算系統等，全面應用於臨床診斷與照護場域，滿足現代醫療體系的多元化需求。

醫揚具備完整的垂直整合能力，從研發設計、法規驗證、感控材質選用到製造與售後支援，皆嚴格符合全球醫療規範標準。此外，公司在美國加州與荷蘭設有區域營運據點，建立穩健的全球服務網絡，致力為全球醫療設備品牌與醫療體系提供專業可靠的解決方案。

創新驅動亮眼成長 營收成長八倍展現爆發力

醫揚致力將 AI 技術應用於臨床決策、行動照護與遠距醫療場景，開發多款兼具感染管控、輕量與運算效能的醫療裝置，協助第一線醫療人員提升工作效率與照護品質。這種以創新技術驅動的發展策略，為公司帶來亮眼的營運表現。

自 2010 年創立至今，醫揚營收已成長超過 8 倍，展現驚人的成長動能。2025 年上半年更較去年同期成長 16%，持續維持強勁的營運表現。這充分說明醫揚已成為全球智慧醫療領域備受信賴的解決方案提供者與代工夥伴，在競爭激烈的醫療科技市場中穩健前行。

持續深化國際布局 打造永續智慧醫療品牌典範

此次榮獲 APEA 的卓越企業管理獎與卓越企業領袖獎，充分彰顯醫揚在產品創新、營運表現、人才發展與 ESG 實踐等面向的綜合競爭力，也是對莊富鈞帶領團隊在轉型過程中穩健前行、勇於創新的最佳肯定。這項國際殊榮不僅提升醫揚科技的品牌知名度，更為其未來發展注入強大動能。

展望未來，醫揚將持續深化 AI 平台與遠距應用開發，積極拓展全球代工合作機會，以專業與信任為核心價值，為世界打造更安全、高效且具永續價值的智慧醫療解決方案。隨著全球醫療數位化趨勢加速，醫揚憑藉其深厚的技術底蘊和完整的服務體系，有望成為推動台灣醫療科技產業發展的重要引擎，持續引領智慧醫療邁向全球高峰。