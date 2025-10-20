鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-20 13:31

‌



隨著白銀價格近期飆升至多年高點，資深貴金屬交易商 Andy Schectman 發出嚴厲警告，他認為這不僅僅是市場價格的波動，而是 全球金屬市場根基的「崩塌」。

貴金屬市場「基礎崩塌」：資深交易商警告「紙白銀」危機正在爆發(圖:shutterstock)

Schectman 在採訪中強調：「我從未見過這樣的景象」，並斷言當前正在發生的現象代表實物市場終於在「揭穿數十年來的紙面操縱」。

‌



Schectman 指出，這種「崩塌」的關鍵指標在於 「逆價差」(Backwardation) 的出現——即期貨價格低於現貨價格。他解釋，逆價差是「需求絕望的信號」，顯示出 「極端的實物交割壓力」 ，並暴露了實物白銀的短缺以及紙面承諾的脆弱性。他相信，投資者可以安心依賴「紙白銀」衍生品的時代即將終結。

倫敦：紙面債權的震央

在 Schectman 看來，倫敦是這場「無聲危機」的震央。他揭露了紙面市場與實物市場的巨大脫節：倫敦僅有約 1.4 億盎司的浮動供應量，但每天的交易量卻高達 6 億盎司。更令人警惕的是，在這 1.4 億盎司的浮動供應上， 卻存在「超過 20 億盎司的紙面債權」。

這種結構性的壓力正在快速體現在金融指標上。倫敦的白銀租賃利率 (Lease rates) 通常僅有零點幾，但現在卻「飆升至 39% 以上」。這種借貸成本的飆升，加上空頭無法獲得實物來彌補其部位，正導致追加保證金通知 (margin calls) 的出現。

Schectman 將這種情況比作銀行擠兌，並預測一旦被迫拋售結束， 「實物稀缺性將開始佔據主導地位」。

溢價飆升與系統重定價

市場的壓力也直接反映在實物產品的零售價格上： 溢價正在飆升，點差正在擴大。由於逆價差，經銷商難以對沖風險，使得他們「暴露在風險之中」。

目前，美國主要經銷商的「銀鷹幣」(Silver Eagle coins) 售價已比現貨價格高出 6 至 8 美元每盎司。他指出，這種溢價反映了一個更深層次的問題——公眾越來越堅持持有實物金屬。

投資者的策略與警告

在投資建議方面，Schectman 強調目標是 「財富的保全」 ，而非短期利潤。他建議投資者應採用 「成本平均法」來應對市場的不確定性。