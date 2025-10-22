鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-22 10:50

泡泡瑪特 (09992-HK) 今 (22) 日早盤股價強彈 7.83% 至每股 270 港元，一舉扭轉昨日 4 月初以來單日最大 8.1% 的跌勢，這家潮玩龍頭股近兩日的劇烈波動，與公司剛揭露的第三季炸裂業績及市場對高成長持續性的分歧密切相關。

泡泡瑪特今開高強彈7.8%！專家：Q3海外業績暴增3倍 股價反彈顯韌性（圖：Shutterstock）

泡泡瑪特昨日公告今年第三季整體收益年增 245%-250%，中國市場收益成長 185%-190%，海外市場更以 365%-370% 的年成長率成為最大亮點。

分區域來看，中國線上通路成長率 (300%-305%) 遠超線下(130%-135%），數位轉型成效顯著，海外市場則全面爆發，美洲市場收益年增 1265%-1270%，歐洲及其他地區成長 735%-740%，亞太市場成長 170%。

若加上今年上半年數據，泡泡瑪特今年前三季營收、利潤已遠超過去年全年水準。

這份業績延續了泡泡瑪特自 2018 年啟動全球化策略後的高成長軌跡。今年上半年財報顯示，泡泡瑪特營收 138.8 億元 (人民幣，下同)，年增 204.4%，經調整淨利 47.1 億元，年增 362.8%，歸母淨利年增 396.5% 至 45.74 億元，海外業務更以 140 家門市快速滲透全球 (年底估將超過 200 家)，美洲市場營收年增 1142.3%，歐洲及其他地區增 729.2%，中國仍為核心基本盤，營收 82.8 億元，年增 135.2%。

市場分析指出，泡泡瑪特年內股價已累計上漲 180%，昨日較 8 月近 340 港元的高點回檔超 25%，部分投資人選擇獲利了結，加上恒生國企指數當日調整，公司成為當日表現最差的成分股，但更多機構對調整後的估值表示認可。

摩根大通上周四 (16 日) 將泡泡瑪特評等從「中性」上調至「加碼」，認為估值具吸引力，第三季數據、節日假期銷售及 LABUBU 動畫將成為後續催化劑。

中國招商證券昨日維持「強烈推薦」，中泰證券、瑞銀、華泰證券等多家機構在過去快一個月紛紛給出「買進」評等。

支撐這些投資機構信心的是潮玩產業的高景氣。根據申萬宏源研究報告，中國潮玩產業零售額已從 2019 年的 207 億元增加至 2024 年的 587 億元，年複合成長率 (CAGR)23.2%，預計 2030 年將達 2133 億元，CAGR 仍維持 20.9%。

使用者透過潮玩建立身分認同與情感共鳴的需求，成為產業核心驅動力。中金公司則強調，中國擁有網路文學、國創動畫、手遊等多元 IP 源頭，為潮玩孵化提供肥沃土壤，疊加消費者對創意文化衍生品接受度提升，國產 IP 崛起與海外 IP 引入均有廣闊空間。