鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-23 10:59

〈焦點股〉輝達落腳北士科解套 士紙、新紡資產題材發酵連袂漲停。(圖：shutterstock)

士紙今天跳空開高，隨即亮燈漲停鎖住 62.3 元，一舉站上所有均線，排隊委買單超過 1000 張，成交量則近 2000 張。不過三大法人近日並無太多著墨，本周僅買超 42 張。

輝達進駐北士科卡關，今年初以來多次與台北市政府及輝達三方協商，希望找到三方皆能接受的方案，但始終無法達成共識。不過終於在昨天迎來轉機，新光人壽同意 T17、T18 地上權合意解約。

而士紙因坐擁士林地區土地，旗下資產再次因此受到關注，也帶動今天股價表現。另外，士紙舊廠土地開發案，在去年第四季通過士林紙廠歷史建築修復再利用計劃，該地占地約 1.2 萬坪，今年第四季提送都市更新事業計劃。