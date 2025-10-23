search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈焦點股〉輝達落腳北士科解套 士紙、新紡資產題材發酵連袂漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北


新光人壽昨 (22) 日召開臨時董事會，授權合意解除 T17、T18 地上權契約，輝達 (NVDA-US) 總部落腳北士科出現轉機，坐擁資產題材的士紙 (1903-TW) 受此消息激勵，今 (23) 日亮燈漲停。 

cover image of news article
〈焦點股〉輝達落腳北士科解套 士紙、新紡資產題材發酵連袂漲停。(圖：shutterstock)

士紙今天跳空開高，隨即亮燈漲停鎖住 62.3 元，一舉站上所有均線，排隊委買單超過 1000 張，成交量則近 2000 張。不過三大法人近日並無太多著墨，本周僅買超 42 張。 


輝達進駐北士科卡關，今年初以來多次與台北市政府及輝達三方協商，希望找到三方皆能接受的方案，但始終無法達成共識。不過終於在昨天迎來轉機，新光人壽同意 T17、T18 地上權合意解約。 

而士紙因坐擁士林地區土地，旗下資產再次因此受到關注，也帶動今天股價表現。另外，士紙舊廠土地開發案，在去年第四季通過士林紙廠歷史建築修復再利用計劃，該地占地約 1.2 萬坪，今年第四季提送都市更新事業計劃。 

除士紙漲停，士林三寶中的新紡 (1419-TW) 同樣漲停鎖住 65.3 元，不過士電 (1513-TW) 則開高走低，盤中翻黑，截至 10 點 50 分，股價暫報 175 元，跌幅超過 1%。 

文章標籤

輝達北市科新壽士紙士電新紡士林三寶

相關行情

台股首頁我要存股
士紙62.3+9.88%
新紡65.3+9.93%
中興電151.5-1.30%
輝達180.28-0.49%

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭均線上攻

偏強
新紡

77.78%

勝率
偏強
士紙

80.77%

勝率

#波段上揚股

偏強
士紙

80.77%

勝率

#均線指標上攻

偏強
士紙

80.77%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
士紙

80.77%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty